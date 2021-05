Eurovisión 2050

Reconozco que no he leído las 676 páginas del documento España 2050: Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional a largo plazo; tan solo he completado la lectura de su resumen ejecutivo y su introducción, junto al prólogo de tres páginas que firma el presidente del Gobierno. También he revisado los autores y expertos que lo han elaborado, he ojeado la bibliografía y la documentación anexa. Doy por hecho que todos los estudiantes de políticas y sociología lo tienen ya descargado y lo tendrán como material de consulta y estudio. Si tuviera que cursar de nuevo algunas de las materias de esos estudios, lo tendría muy en cuenta. El documento es meritorio, profesional, muy académico, muy trabajado.

La propuesta en cuestión me recuerda a todos los cantantes, salvo excepciones, que España lleva a Eurovisión desde hace décadas. Nadie les niega que tienen voz, que son muy buenos en lo suyo, en eso de cantar, pero que la canción o el estilo o la coreografía que se eligió son una puñetera mierda (perdonen la crudeza). Invirtiendo términos digamos que, en este caso, la canción es excelente. Toda la letra del documento es una maravilla: crecer en economía, respetar el medio ambiente, igualdad de género, mejoras educativas, sanitarias, etc., etc., etc. Maravilloso vivir en esa España de 2050, aunque el documento no dice cómo conseguirlo, ni creo que se pretenda, claro está. No se dice cómo conseguirlo porque probablemente entonces la letra no nos gustaría tanto (citemos impuestos, perder privilegios, etc.), pero esa es otra cuestión.

El problema mayor que yo atisbo es que los cantantes actuales que tienen que cantar esa magnífica canción son muy malos. Llámense Pedro o Pablo, o cualquier otro u otra. En el propio título del documento podemos atisbar el gran problema. Se dice: Estrategia Nacional a largo plazo. No veo en la clase política que nos dirige ningún interés por el largo plazo. Lo importante siempre son las próximas elecciones, véase el comportamiento de toda la oposición (sea la que sea). El largo plazo son sólo, con mucho, cuatro años. ¿Y nacional?, pero si todos los gobiernos nacionales, y repito lo de todos, han pactado siempre con partidos a los que lo nacional, el mero hecho de citar la palabra España, les provoca una repugnancia y un asco superlativo. Así que cuando acabe de leer el documento les diré si hay alguna estrategia para que España, en 2050 o en algún otro año, vuelva a ganar de una vez Eurovisión. Vale.