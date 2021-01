Evasión de deberes

El consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas, se saltó el protocolo del Ministerio de Sanidad al vacunarse contra el Covid-19 junto a más de 400 altos cargos del Servicio Murciano de Salud. La polémica no ha tardado en estallar: los medios han denunciado lo ocurrido y las redes se han llenado de mensajes contra el dirigente político. Villegas dimitió ayer a regañadientes. El consejero de Salud de la comunidad autónoma abusó de su posición de poder y le ha costado el cargo. Pero esta evasión de responsabilidades no siempre se paga con la misma moneda. Se ve en otros ámbitos como el empresarial. ¿Dimite el dueño de una empresa cuando no contrata al trabajador y le paga en negro? ¿Dimite un jefe cuando comete un gran error o no hace su trabajo? En muchos casos no. Vivimos en un mundo infantiloide donde la mayoría prefiere mirar a otro lado, o peor, culpar al de al lado en vez de admitir que se ha equivocado (o ha dejado en manos de otros sus deberes). Menos mal que Villegas no puede echarle la culpa a otra persona (él era el máximo responsable del Servicio Murciano de Salud cuando se vacunaron). Aunque quien sabe, quizá Bill Gates le obligó a hacerlo.