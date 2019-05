Exámenes con moño

Las pruebas de Selectividad no entienden de modas y este año los estudiantes tendrán que ir con el pelo perfectamente recogido, como si fueran las protagonistas de La casa de Bernarda Alba. No hace falta que vistan de luto, pero tienen que tener las orejas al descubierto para evitar que puedan llevar audífonos en un examen que este año coordina la Universidad de Granada. Tampoco podrán llevar dispositivos móviles ni ningún artilugio que sea el equivalente a la chuleta de toda la vida en pleno siglo XXI. Lo más peliagudo es que tampoco se permitirá que las mujeres puedan llevar la cabeza cubierta, lo que levantará a buen seguro alguna de esas cíclicas polémicas en una ciudad y una sociedad que, en el 99% de los casos, no tiene el más mínimo problema con las personas de otra cultura. Las mujeres tienen derecho a mantener su cultura si así lo desean y la institución tiene que velar para que nadie se aproveche y pueda hacer trampas. Lo demás, en demasiados casos, acaba siendo pura demagogia tanto de unos como de otros.