Exámenes con vistas al futuro

Están varios miles de estudiantes granadinos con la camisa que no le llega al cuello debido al PEvAU, la vieja Selectividad. Son tres días de exámenes que concluyen hoy con lo que será suspiro generalizado por dejar de lado los nervios de las últimas jornadas. Muchos habrán comprobado que no era tan fiero el león como lo pintaban y la mayoría mirará hacia delante con la mente puesta en unas más que merecidas vacaciones. Otros, mantendrán su estado de ansiedad hasta que salgan las notas porque tienen la ilusión de estudiar una carrera universitaria que exige unas notas que no están al alcance de todos. Para entrar en algunas facultades, como la de Medicina, son muchos los llamados, pero pocos serán los elegidos porque hay un número determinado de plazas que no se acerca ni por asomo a la demanda. En unos días habrá veredicto para unos estudiantes que el próximo mes de septiembre comenzarán una nueva etapa de su vida, ya con la vista puesta en un futuro que, a día de hoy, no pinta del todo bien. Basta con echar un vistazo a las cifras del paro juvenil.