Esta semana se está celebrando la Feria de Abril de Sevilla. Son días singulares. Una parte de la ciudadanía la vive en sus casetas, entre bailes y manzanilla, mientras otra aprovecha los días festivos para irse a la playa, a la montaña o hacer un viaje. Es sólo una semana al año y hay que aprovecharla. Obviamente, a nadie se le ocurriría convocar unas elecciones para el último día de la semana de la feria de Sevilla y tener que dedicar esos días, por tanto, a la campaña electoral. El simple planteamiento de esta cuestión sería tildado de auténtica locura tanto por la ciudadanía como por los medios de comunicación.

Pues bien, eso es precisamente lo que va a ocurrir en Granada. Granada tiene su Feria del Corpus y merece el mismo respeto que la de Sevilla, pues es la cuarta ciudad de Andalucía. También la ciudadanía granadina pasará esa semana en el ferial, se irá a la playa u organizará un viaje para el final de semana, después de ver la Tarasca, aprovechando que el jueves es festivo. Sin embargo, como sabemos, las elecciones andaluzas se han convocado para la semana del Corpus. El día del Corpus será el penúltimo día de campaña y las elecciones se celebran ese domingo. Me parece una falta de respeto para Granada y su ciudadanía. La misma falta de respeto, por cierto, que se ha tenido con los 37.000 opositores al cuerpo de maestras y maestros que deben examinarse el mismo día de las elecciones o para las decenas de pueblos andaluces, entre ellos el mío, que celebran el Corpus el domingo, en lugar del jueves, para que puedan estar los que ya no viven allí.

La pregunta ante tamaña barbaridad es clara ¿Es que no había otro día? El Parlamento andaluz se constituyó a finales de diciembre de 2018. Por tanto, el final natural de la legislatura es cuatro años después. Perfectamente se podía haber culminado la tramitación de las leyes que ahora van a decaer, como la de Economía Circular. Sin embargo, Moreno Bonilla ha decidido ejercer su derecho discrecional a disolver el Parlamento y ha acortado medio año la legislatura. Es el único responsable de la decisión y las motivaciones son estrictamente políticas. La excusa utilizada es la necesidad de dejar tiempo para que el nuevo Gobierno que se forme pueda aprobar el Presupuesto de 2023 antes de final de año. Sin embargo, ¿por qué el 19 y no el 26 de junio o durante el mes de septiembre, dado que el Presupuesto no hay que presentarlo hasta noviembre? En realidad, visto desde Granada, cualquier día menos la semana del Corpus. Pero se ve que Granada pinta poco para el presidente andaluz.