El Fargue es de la capital

El Fargue ya se independizó de Granada una vez. Los vecinos de este singular barrio, nacido en torno a la fábrica de pólvora de Santa Bárbara, realizaron una consulta no vinculante en el año 1993, cuyo resultado fue el de marcharse de Granada capital porque el Ayuntamiento de la Plaza del Carmen no prestaba atención a este barrio albaicinero. Ahora, resulta que llegan nuevas expectativas a una zona que necesita que la mimen un poco desde abajo. La irrupción del grupo eslovaco MSM, que se hará con la fábrica antes de final de año, ha generado sentimientos encontrados entre los trabajadores fargueños. Por un lado, se teme que la línea de esta firma internacional vaya por otros derroteros que no sean los de la munición y la pólvora y, por otro, hay ganas de creer lo que cuentan los representantes de la empresa eslovaca, quienes han anunciado que van a potenciar la producción y que van a incrementar las líneas de trabajo. Una ventana a la esperanza en El Fargue, un barrio que aunque tiene razones para pensar en el 'separatismo' de la capital por el abandono, también tiene razones para creer en su futuro.