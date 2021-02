Febrero de tradiciones

El mes de febrero es de tradiciones en Granada. Si el primer domingo del mes se estila subir a tomar habas, bacalao y salaíllas al Sacromonte -aunque este año no haya habido romería- también es un mes para los devotos del fraile más famoso de la ciudad, un Fray Leopoldo que hace ya 65 años que se marchó del mundo terrenal. No obstante, en este 2021 tampoco habrá peregrinación al templo del Triunfo ni las posteriores tapas habituales que corresponden como colofón a la visita a un Fray o a un santo, ya sea Santa Rita o la Virgen de las Angustias. Otra tradición muy de febrero es la de la semana blanca y los que sepan subir a Sierra Nevada, a dar unos bastonazos. Aunque, tal y como pintan las cosas, esta tradición se quedará solamente para deportistas federados. Además, el año pasado, antes de la pandemia, se impuso también la tradición de inundar la ciudad de tractores, aquella tractorada que fue el advenimiento del Apocalipsis. También estará complicada. Menos nuestra y decididamente universal es la fecha de San Valentín, la única que sí se podrá celebrar aquellos que tengan amor. No viene mal para otro sector castigado como el de las floristerías.