No está el patio para líos pero sí está el balcón para felicitaciones. En unos momentos en los que se pasan numerosas horas encerrados en las casas por aquello del coronavirus, los confinamientos y las limitaciones horarias o para reunirse, no está de más hacer ver a sus vecinos, amigos o a cualquier ciudadano que en una vivienda hay alguien que cumple años. La ilusión siempre es un valor añadido y más a día de hoy, así que no falte nunca. Y desde aquí sólo nos queda decir a Aida y a Ana: ¡felicidades!