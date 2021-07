Feliz cumpleaños

No todos los días se celebra un cumpleaños, por eso el ser humano tiende a celebrarlo con una fiesta que va variando en función de las velas sopladas (de las tartas y las chuches de la infancia a los botellones de la adolescencia), por eso el Geoparque ha decidido celebrar su primer año de vida dentro de la Red Mundial de la Unesco con un espectáculo de luz en la Acequia de Toril, uno de los marcos más espectaculares que conforman esta zona granadina. Esta particular fiesta de cumpleaños consistirá en una combinación de luces para producir una escultura lumínica que ponga en valor el paisjae y subraye la orografía de una zona que aspira a convertirse en una de las principales puntas de lanza para el sector turístico de la provincia, tal y como quedó demostrada en la última edición de la Feria Internacional de Turismo. Quedan aproximadamente 365 días para que el Geoparque vuelva a soplar las velas de este particular aniversario, habrá que ver qué fiesta tienen preparada para esa ocasión, será difícil superar la del estreno.