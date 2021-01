Ferreras y la Sierra

Ya lo anunciábamos ayer en este mismo espacio. Y el que escribe estas letras no es un pariente lejano de Nostradamus. Granada capital ha sido confinada perimetralmente y la tasa de contagio ha pasado de 470 a 630. A este ritmo, aunque parezca lejano el horizonte de llegar a la incidencia de 1.000 contagios, que conlleva el cierre de todos los comercios no esenciales, lo cierto es que en apenas unos días estarán cerrados nuestros queridísimos bares. En la segunda ola, Granada fue protagonista por su alta tasa de incidencia, pero en esta tercera el protagonismo le viene dado por la decisión de la Junta de permitir viajar por Andalucía con un forfait para Sierra Nevada como pasaporte. Hasta Ferreras cerró ayer su Al rojo vivo con comentarios sarcásticos sobre esta decisión y la de permitir también la movilidad si se va con una escopeta en el maletero... para irse de caza, porque los conejos y los jabalíes no pueden pasar ni una semana sin ser disparados en el monte. Lo de la Sierra tiene un pase por el peso económico que tiene en Granada. Lo de los cazadores más bien parece un guiño a ese incómodo socio de apellido Vox.