Filtración de datos

Hemos conocido un enorme fallo de seguridad en la web de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid que, al parecer, ha dejado al descubierto datos personales de miles de ciudadanos y entre ellos, los datos del Rey Felipe VI o del presidente del Gobierno.

Es un hecho de enorme gravedad que, en mi opinión, caracteriza los riesgos que tiene en la actualidad la sociedad digital en la que vivimos. La protección de datos es uno de los asuntos de mayor trascendencia a los que nos enfrentamos y requiere una lucha que estoy seguro no acaba nunca.

El uso masivo de Internet desde los diferentes dispositivos al alcance de cientos de millones de personas en todo el mundo, nos ofrece un enorme desafío de seguridad y nos pone en situación de riesgo en relación al uso que se pueda hacer de los datos que reflejan nuestra situación de salud o la práctica totalidad de nuestras actividades, nuestras preferencias, nuestras costumbres y nuestras decisiones de consumo.

También, en lo que se refiere a nuestros datos de patrimonio o nuestros ahorros en las cuentas bancarias, afrontamos un enorme desafío de ciberseguridad.

El desgraciado incidente conocido por el fallo de seguridad de la Consejeria de Sanidad de la Comunidad de Madrid más allá de ser preocupante y reprochable, nos debe alertar en la importancia de trabajar y profundizar en todos los mecanismos de prevención que garanticen al máximo la seguridad.

Estoy convencido que en la inmensa mayoría de los casos la ciberseguridad tiene en España los máximos niveles exigibles. Pero es evidente que los desafíos son continuos en relación a las nuevas formas de ataque masivo a las bases de datos.

Lo que sí me parece urgente es asegurar el máximo reproche social y penal para quienes roben datos tan sensibles ya que el daño no es solo personal (que ya es muy grave) sino al conjunto de la sociedad. Algo aún más grave. Es por eso que seguramente no sería ningún disparate que, en algún ámbito de trabajo de las Cortes Generales, se pudiera dedicar un espacio de reflexión y debate para encontrar ámbitos de mejora en nuestras estrategias de protección de la ciberseguridad. Nos va mucho en ello.