No, no les voy a hablar con esta canícula de Max Planck, padre de la física cuántica, sino de algo mucho más prosaico. Por un lado, de la física, aquélla que explica la regla de que si estás fuera es porque no estás dentro, o sea, de la contraposición dentro-fuera, la que tan bien nos enseñaban de pequeños los muñecos de Barrio Sésamo. Y es que es una evidencia científica el que si quieres entrar en alguna parte es porque estás fuera de ella, esto es, out.

Y si estás out en algo es por alguna razón, que puede ser de lo más variopinta…, discriminación, relegación, postergación…, en función de qué out se quiera analizar.

En lo que respecta al out generalizado de Granada y de sus territorios históricos durante 40 años, aquí ya no sólo entra la física, sino también la "cuántica", en su sentido de cuantificación del maltrato sistemático a nuestro territorio por parte de una autonomía en la que nunca se nos debió incluir. Cero absoluto y última posición en el ránking nacional para Granada en la mayoría de los ítems que analicemos, da igual el que sea: pobreza, inversiones, infraestructuras, fomento, servicios públicos, etc., hasta en sanitarios…, y en lo poco en lo que se nos ha dado entrada ha sido por mor del esfuerzo de particulares y la encomiable labor investigadora de la UGR, mientras que la Junta andaluza asistía como convidado de piedra.

Esta es la auténtica realidad de Granada, por más que se efectúen complejas operaciones de física y de cuántica para contentar al personal con los mundos de Yupi. Desgraciadamente nuestra realidad es otra. Tras 4 décadas de hipercentralismo sevillano y descarado favoritismo con Sevilla, ha quedado más que demostrada la ineficiencia de Andalucía y su Junta respecto a Granada, una CCAA en la que nunca se nos debió incluir.

Sin espacio para nuestra identidad territorial, histórica y cultural diferenciada, sin espacio para nuestro desarrollo ni para nuestro progreso, cercenando nuestras expectativas de presente y de futuro, y mutilando nuestras iniciativas, porque siempre han primado los intereses de otros, esa es nuestra única realidad físico-cuántica en Andalucía.

El Granadexit es legal, legítimo y constitucional, y, tras 40 años postergados por Andalucía, es la única vía de esperanza para que Granada alcance los niveles de desarrollo, progeso, empleabilidad y prosperidad que ya han adquirido muchos territorios de España -no sólo Sevilla-; así aquellos que han conformado CCAA uniprovinciales, incluso sin derechos históricos ni territoriales para ello.

El Granadexit es la única puerta físico-cuántica que nos llevará desde fuera adentro...