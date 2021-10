Al ex de Juana Rivas lo usaron de muñequito de sus palos como si en ese hombre no hubiera capacidad de sufrimiento ni de ofensa. Hacerle vudú feminista se convirtió en un divertimento diario. A las izquierdas variables y variopintas de España le venía como anillo al dedo una persona como Francesco Arcuri sobre la que zurcir esas costuras con las que tejer su acostumbrada demagogia. Era el icono mediático perfecto sobre el que evacuar el populismo con el que sufragar su inversión electoral cotidiana.

Calló el ex. Antepuso su responsabilidad de padre a cualquier otra interesada estrategia. Tragó con difamaciones, insultos, injurias, bravuconadas y la sarta de infundios habituales en el sector, mientras iba ganando a su ex juicios y custodias.

Hubiera tenido cancha mediática si se lo hubiera propuesto. Ávidos de carnaza, las telepingos matutinas y vespertinas le hubieran sentado en sus 'tertulias' con amplia oferta pecuniaria, suficiente para retirarse a competir a morenazo con los más exigentes del gremio en cualquier isla mediterránea. Pero decidió ejercer de padre antes que de personaje mediático. Sufrir en silencio el desprestigio de su nombre de hombre y progenitor, investido de maltratador por las izquierdas cómplices de un particular pleito conyugal con la maldad que las sentencias no ratificaban.

El ex de Juana Rivas, hoy invicto, quiere cobrar las deudas pendientes con políticos fariseos e intrascendentes. Y requiere a Íñigo Errejón e Irene Montero, vía conciliación previa a la querella, para que se desdigan de aquellos sus insultos. Que repongan su honor bajo sospecha al recto vigor con el que la justicia lo ha dejado enjuiciado. Les insta a restituir la verdad, declarada judicialmente, aunque tengan que pasar la vergüenza de desdecirse de aquello que soltaron en declaraciones públicas, sin más razón que un execrable interés político-ideológico-electoral, aunque contrario a la verdad. Esa toxicidad que tanto daño hace al feminismo auténtico.

La Justicia tiene la palabra. No sabemos lo que dejará sentenciado sobre las pretensiones restitutorias de Arcuri. Su Señoría juez decidirá según la ley le encomiende. Está en juego tanto el honor del exmarido de la convicta y presa Juana Rivas, como declarar muy reprochable la conducta de ciertos representantes públicos cuando anteponen su estrategia electoral al constitucional y democrático principio de la presunción de inocencia. Que ser hombre, per se, no es delito.