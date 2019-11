Fraude a españa

A día de hoy es un hecho que Sánchez ha engañado a sus votantes, antes del 10-N, afirmando que pactar con UP le provocaría no dormir tranquilo, y 48 horas tras el 10-N, sellando un pacto de gobierno con el máximo culpable de su insomnio. Fraude electoral al que han coadyuvado los magistrados de los ERE retrasando la publicación de su sentencia hasta 9 días después del 10-N para "no interferir" en el resultado electoral, al ser un hecho que el PSOE perdería muchos votos tras la condena, lo que resulta intolerable en un país en donde la división de poderes está muy cuestionada, en donde Sánchez se quiso cargar al Senado, o el CGPJ y el TC se eligen por los partidos.

Pero el fraude sanchista se extiende más allá de sus mentiras, y es capaz de pactar con el diablo antes de dejar la Moncloa y su Falcon, por ello aceptará de buen agrado el apoyo de independentistas catalanes y vascos y de los herederos de ETA a su investidura, a cambio de lo que sea, incluida la existencia misma de España.

Pero él se siente más legitimado aún para consumar su plan porque el 92% del 63% de las bases de su PSOE, o sea, 95.421 personas -6.007 del PSC-, han respaldado que pacte con Iglesias, con lo que ello conlleve, incluido traicionar a España si continúa en el poder. Paniaguados, mamandurrios, enchufados, pelotilleros, cobardes… se han arrodillado ante su jefe absolutista para no perder sus puestos ni sus pagas, no importándoles nada el devenir de España ni un PSOE que hasta ZP demostró sentido de Estado, y que ya está tardando en renunciar a llevar la E de España en sus siglas.

Porque el PSOE sanchista, igual que su líder, es ya otro "PESO" para España y olvida que, de 24.365.851 votos el 10-N, los de la izquierda ascienden a 10.427.223 (6.752.983 PSOE, 3.097.185 UP y 577.055 Más País), y los de "las derechas", como ellos las llaman, a 10.395.920 (5.019.869 PP, 3.640.063 Vox, 1.637.540 Cs y 98.448 NA+), prácticamente igual, por lo que no están legitimados por los votantes para pactar con los independentistas.

En este marco incomparable de inestabilidad orquestada por los perdedores de 760.159 y 653.960 votos -3 y 7 escaños-, Iceta recupera otro fraude más, que Cataluña sea una nación, como gesto a ERC. ¿Por qué no tiene Sánchez un gesto con los murcianos y propone que Murcia sea una nación, o Madrid o Granada? Si estos no-legitimados encaminan a España hacia un Estado plurinacional, todos los territorios de España tendrán los mismos o más derechos que Cataluña a ser una nación.