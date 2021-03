GRX es 'GRanadeXit'

Tras meses comprobando la inutilidad ya anunciada del famoso logo GRX, que ha supuesto un derroche estéril de dinero público en plena pandemia para exclusivo lucimiento de determinados políticos municipales, les propongo en esta atípica Semana Santa que, cuando se topen con él por nuestras calles, lo que harán con seguridad, le vean un nuevo sentido al mentado GRX.

Y no es ni el del componente de Shimano, ni el de Google Nexus -que existían antes que el logo municipal-, sino otro bien distinto, que sí que le da sentido a los eslóganes que acompañaron su lanzamiento: Granada, una ciudad de emprendimiento, crecimiento, transformación, futuro o internacional…

Y es que casualmente GRX podrían perfectamente ser las siglas del Granadexit, GRanadeXit, que sí que pretende lograr que Granada sea en un futuro cercano un territorio de emprendimiento, crecimiento, transformación y progreso, y, por supuesto internacional, mediante su constitución en autonomía propia e independiente de Andalucía.

Por eso, ya que el dichoso, costoso e inútil logo lo tenemos hasta en la sopa, veámosle ese nuevo y esperanzador sentido para nuestra tierra, el de un mañana mejor que no nos traerá ninguno de los políticos que desgraciadamente nos desgobiernan o nos han desgobernado.

Sólo la sociedad civil podrá conseguir para Granada el cambio que merecemos, es nuestra única esperanza. Los datos objetivos del abandono y la postergación que sufrimos son más que suficientes para que los granadinos asimilemos de una vez la inutilidad de seguir en Andalucía, así como la ineptitud de nuestros políticos, de izquierdas y de derechas, que no han hecho ni hacen nada que saque a Granada de nuestra amarga e insostenible situación.

Sólo nosotros mismos somos capaces de hacerlo y ello debe ser objetivo común de todos, sin distinción de ideologías, porque el GRanadeXit es una idea trasversal, que, tras el fracaso del experimento andaluz, supone nuestra salida natural de Andalucía, avalada por nuestra secular Historia independiente de ella y por nuestro infausto presente provocado ex profeso por los gobiernos andaluces.

Y digo ex profeso porque 41 años no demuestran más que eso, no hay más que ir a la hemeroteca pasada y presente para constatar el desequilibrio territorial insostenible, el ninguneo y el empobrecimiento al que nos ha llevado la Junta de Andalucía; en ella lo hemos perdido todo, hasta las limosnas con las que en su día quisieron contentarnos. La lista de agravios a Granada es interminable.

El GRanadeXit es la clave de nuestro futuro. No a otros 40 años así.