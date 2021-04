GRX es autonomía

Tras el éxito del rebautismo del insulso logo GRX hacia su sentido más genuinamente granadino, hacia su identificación con el GRanadeXit, la sociedad civil debe ponerse en marcha para materializar de una vez con éxito el exit de Andalucía, como única llave de escape de otros 40 años de abandono y olvido en Andalucía.

GRX ha adquirido pues su nuevo y esperanzador significado para nuestra tierra con el GRanadeXit, alejado pues ya dicho símbolo de su anodino origen, ligado al narcisismo de los regidores municipales que sólo se preocupan por su yo presente y futuro y nada por Granada y los granadinos.

En las marquesinas, en las plazas, en la cartelería de toda Granada aparece el GRX visto ya desde su nuevo alcance, cual ave fénix del Granadexit, resurgido de las funestas y ególatras cenizas del desgobierno municipal para convertirse en el prometedor lema que nos acompañe en nuestra salida de Andalucía.

Y es que parece mentira -sólo se comprende porque viven del dinero público y quieren seguir viviendo de él- que los políticos electos por nuestra tierra todavía se atrevan a defender que Granada siga en Andalucía, con todas las ranas que nos han llovido encima a los granadinos durante cuatro décadas... Pero la pela es la pela, y cuando vean que pueden sacar partido del Granadexit, allí estarán ellos los primeros defendiendo que siempre han querido una CCAA para Granada.

Por eso la fiabilidad del proyecto autonómico granadino no puede venir de los políticos, sino de la sociedad civil, de los granadinos de a pie, que viven de su esfuerzo, y a los que sólo nos mueve el cambio hacia el progreso real de Granada, y que ya no vamos a tolerar más el desequilibrio territorial insostenible que padecemos, ni el ninguneo y el empobrecimiento que nos ha traído la Junta andaluza y nuestra inclusión en esa autonomía fallida.

Seremos pues los granadinos de a pie los que nos levantemos y luchemos por nuestros derechos y por los de nuestra tierra, empobrecida y abandonada, despojada y arrinconada. Y GRX, Granadexit, es sinónimo de autonomía liberadora para Granada.

Pero este sentimiento no sólo se percibe con fuerza en la sociedad civil granadina, sino igualmente en la almeriense y jiennense, por lo que, tal vez a nuestro GRX debamos sumar un ALX y un JAX, o sea, un Almeriexit y un Jaenexit, para conformar una autonomía pluriprovincial que atienda las reivindicaciones de este sur oriental deprimido y castigado por Andalucía y claramente a disgusto en esa fracasada autonomía que no nos representa. Todo se andará... No a otros 40 años así.