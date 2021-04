GRX es libertad

Que el Granadexit nos va a traer la libertad que tanto necesita Granada puede ser una realidad más pronto que tarde, dado que la sociedad civil granadina está cada vez más comprometida en la consecución de nuestra propia autonomía y con la ruptura con ese pasado y presente traumático que lleva ahogando a nuestra tierra durante 41 años.

Pero este sentimiento no sólo se percibe con fuerza en la sociedad civil granadina, sino igualmente en la almeriense y jiennense, por lo que, tal vez a nuestro GRX liberador debamos sumar un Almeriexit y un Jaenexit, para conformar una autonomía pluriprovincial que atienda las reivindicaciones de este sur oriental deprimido y castigado por Andalucía, y claramente a disgusto en esa fracasada autonomía que no nos representa. Hay quien aboga también por la inclusión de Málaga, reivindicando nuestra común historia en el Reino de Granada; será su sociedad civil quien decida. Lo cierto es que este esperanzador exit reparará a muchos territorios del agravio del antidemocrático e inconstitucional 28-F.

Por eso GRX ha adquirido un nuevo y esperanzador sentido de libertad para nuestra tierra, porque el Granadexit nos traerá la liberación de nuestro aciago pasado más reciente.

León ya ha iniciado su liberador camino hacia la 18ª autonomía, y los territorios históricos de Granada avanzan hacia la 19ª, porque es imparable que estas regiones maltratadas por el proceso autonómico decidan sobre su futuro territorial, dentro de España y la CE, máxime cuando no hubo criterios de identidad regional histórica, cultural y económica común al crear autonomías como Castilla y León o Andalucía, sino sólo intereses partidistas, de ahí su fracaso territorial. No es casual que León y Granada sean los únicos Reinos del escudo de España que no tienen CCAA propia. Pero la fuerza de la verdad jurídica e histórica las ampara para erigirse en nuevas autonomías.

Pero no olvidemos que para alcanzar esa libertad autonómica a la que tenemos derecho constitucional, debemos seguir denunciando no sólo nuestra amarga situación territorial, sino principalmente a los culpables de la misma, a esos próceres de nuestro ominoso pasado y presente, a esos representantes políticos electos por nuestra tierra que han priorizado sus intereses a los de Granada y a los de propios sus votantes.

Debemos ser todos los que con nuestro clamor acusemos a quienes nos han postergado y arrinconado a sabiendas para que no suceda jamás, por ello, la semana pasadaJ'accuse, y la próxima, J'accuseplus, pero es imprescindible el nous accusons como paso esencial para la consecución del liberador Granadexit.