'Game over': se repite pantalla

Como en un videojuego de plataformas de los 80 a la provincia de Granada le ha salido un Game Over en letras grandes. No hemos pasado de pantalla pese a que el modo multijugador sí que ha funcionado: las zonas Norte y Sur de la provincia no han agotado las vidas y aún así están igualmente obligadas a no pasar de fase de desescalada. 'Castigados' a repetir pantalla estos granadinos en unas zonas donde el malo de final de juego, el Covid, ha sido menos complicado de vencer.