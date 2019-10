Ganas de pasar página

Llegan los políticos, de todas las formaciones, más quemados que nunca a estas elecciones. El descrédito es tal que ya no cabe en las encuestas del CIS semejante aburrimiento del personal por lo que hacen los de los parlamentos. La gente está, insistimos, tan harta que ayer recibió la encuesta del famoso chef Tezanos con total indiferencia, no les digo ya el sopor que produce la cosa a nivel local donde según el Centro de Investigaciones Sociológicas nada se movería respecto a los pasados comicios. Incluso, los ciudadanos con más interés por la política y más nivel de información no ven el momento de que este país pase página y los políticos salgan de esa nube y de esa realidad paralela. Es decir, que hagan su trabajo de una vez y los que pierdan asuman la derrota y los que ganen (si es que gana alguno) se sienten a arreglarlo. No estaría mal. Mientras tanto, una píldora informativa de esas que tanto indignan. Los policías desplazados en Barcelona por aquello del procés tienen que apañarse con unos 70 euros al día para buscar hotel y las tres comidas. ¿O eran cinco?