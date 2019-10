García Lorca y la pelota vasca

El escritor navarro Joseba Eceolaza se ha interesado en el genio de Fuente Vaqueros para su último libro, Tras la pista de Federico García Lorca, en el que relata el viaje del poeta granadino a su tierra en el verano del año 33, donde se declaró apasionado del río Arga y la pelota vasca. Esta faceta menos conocida del autor de Yerma demuestra algo que ya sabíamos y que hemos contado hasta la saciedad aunque siempre conviene recordar: Lorca es universal. Cualquier rincón, pueblo, ciudad y capital grande quiere su 'cacho' de Federico y muestra orgullo del vínculo del poeta granadino con su porción de tierra. Decíamos que es algo que conviene recordar porque, a veces, no somos conscientes de hasta qué punto la figura de Lorca es tan importante para países de América Latina como Cuba, donde el granadino es uno de los suyos y un referente de la literatura al que se rinde homenaje en cada calle. Sería prácticamente imposible hacer recuento de las calles, plazas, auditorios, colegios, institutos, bibliotecas y centros culturales que se llaman como él. Ni el fidedigno Google Maps podría hacerse eco del amor lorquiano around the world.