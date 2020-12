La 'Generación del bicho chino'

Hay un profesor catalán, un tal Josep Sala i Cullell, que dice que esto de las generaciones ha ido de mal en peor. A los que nacimos entre 1943 y 1963 nos llama Generación Tapón porque, según él, durante mucho tiempo hemos partido el bacalao en la sociedad y no hemos permitido los relevos generacionales. Dice que somos unos privilegiados porque si estamos jubilados nuestra pensión está asegurada y tenemos un confort que no tuvieron las generaciones anteriores. Luego habla de la Generación X, los nacidos entre 1964 y 1981. Es una generación que pasó por la Universidad, pero que al hundirse el modelo económico en 2007, los que consiguieron seguir flotando lo hicieron en peores condiciones que los anteriores, por lo menos en situaciones más inestables. Luego la Generación mileurista, los nacidos entre 1982 y 1996, condenada a la precariedad laboral y sin buenas perspectivas, por lo que muchos han abandonado al país y se han ido para empezar de cero. Y por último la Generación Z, los nacidos a partir de 1997. Es una generación que ha nacido con Internet y las redes sociales y sabe que si no destaca en algo no puede salir adelante. Están soportando una gran presión y su futuro no pinta bien.

Ahora habrá que poner nombre a esa generación que está viniendo al mundo. Está claro que ni el virus más maldito puede parar las ganas de apareamiento de la humanidad. En este mes han empezado a nacer los niños que fueron gestados en la fecha en que nos confinaron en casa. Son niños que están llegando al mundo, como quien dice, con la mascarilla puesta y lavándose las manos con gel. Yo me pregunto ahora cómo serán esos niños cuando tengan 20 o 25 años. ¿Podrán abrazarse sin miedo? ¿Podrán mirar sin recelo a sus semejantes? Si antes más o menos lo teníamos claro, ahora el mundo se ha llenado de incertidumbres provocadas por esa pandemia que se está llevando por delante a la Generación Tapón, que diría el catalán. La vieja forma de actuar ya no funciona y las certezas han sido abolidas. Nadie sabe exactamente cómo seguirá la función que ha puesto en escena el maldito coronavirus ni si ese miedo latente hoy en la sociedad se lo transmitiremos a la generación que está naciendo ahora. Por ponerle un poco de humor a la columna, yo llamaría a los que nazcan a partir de ahora la Generación del bicho chino.