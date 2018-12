¿Gobernamos Andalucía como una empresa?

Manuel Valls quiere gobernar Barcelona como si fuera una "empresa". Evidentemente, el recorrido de su propuesta pasa por una premisa anterior, que sea capaz de ganar las municipales en una plaza tan explosiva como su ciudad natal, y por una consecuencia arriesgada e incierta: demostrar qué significa exactamente llevar el modelo privado de gestión al corazón de un gobierno local.

Si va en su programa electoral, y conociendo la trayectoria del exprimer ministro francés dando por "muerto" al "socialismo", resulta evidente su convicción sobre las bondades del liberalismo postmoderno que se ha propuesto encarnar y, en el contexto catalán, de esa "candidatura transversal" que lanza como antídoto contra el populismo, el nacionalismo y ese independentismo trasnochado que sigue debatiéndose entre los intentos de diálogo y el ruido de la calle.

La fractura del arco parlamentario, que se ha consolidado en Andalucía con las autonómicas del 2-D y evidencia el endiablado horizonte de gobernabilidad que está poniendo a prueba la cintura de todos los partidos, se presenta ya como un laboratorio de ensayo para lo que tocará gestionar a nivel local tras las municipales y a nivel nacional cuando Vox suba las escalinatas del Congreso. Porque, por mucho que se resista, Pedro Sánchez terminará llamando a las urnas y lo hará sabiendo que no es ninguna opción -ni siquiera demoscópica- que el partido de Abascal quede fuera del tablero y que tan dificil será articular una mayoría en el bloque de izquierdas como en el de derechas.

Aquí radica ya la transversalidad que vende Valls: no hay ningún programa de gobierno monocolor que se pueda aplicar. Lo estamos viendo en el pacto de las últimas horas entre PP y Cs en Andalucía, pendientes primero de las reglas del juego que se han impuesto desde Madrid, esquivando y acercándose a Vox y al PSOE casi a partes iguales y -mucho antes de tener que enfrentarse al baño de realidad que siempre supone el ejercicio del poder- matizando y rectificando los sonoros compromisos de campaña en un increscendo obligado de pragmatismo.

Regeneración y tolerancia cero contra la corrupción, fin a los aforamientos, lucha contra al fraude y despolitización, bajada de la presión fiscal y supresión del impuesto de Sucesiones, redimensión de Canal Sur... Pero aseguran que no entrarán en San Telmo como elefante en cacharrería ni levantarán alfombras con aspavimientos. Es la hora de la prudencia -son miles los profesionales que tienen sus puestos en el aire- y de los "tejedores de acuerdos". Porque, rota la aritmética de las urnas, los partidos quedan a expensas del talante de los cabezas de lista -y de sus equipos- para tumbar líneas rojas, encontrar espacios de acuerdo y demostrar las consecuencias reales del vuelco político.

Está siendo clave para digerir la resaca del 2-D y será determinante en el terreno local cuando sea la persona -por encima de las siglas del partido- quien se dispute el sillón. En todos los casos, hay un componente de estrategia y relevancia pero también de simbolismo. PP y Cs tendrán que demostrar que no han llegado para hacer lo mismo y colocar a los suyos. Que habrá cambio -de verdad- y que servirá para resolver problemas y mejorar la vida de los andaluces. Las primeras señales llegarán cuando sepamos qué áreas quedan bajo la órbita de Juanma Moreno y cuáles de Juan Marín. Pero el compás clave no lo conoceremos hasta que no revelen los nombres de las personas que liderarán el cambio: el perfil de los altos cargos, de sus números dos y de sus equipos. Será aquí cuando se ponga en marcha el efecto dominó del cambio y se traslade a la esfera provincial y local. Buena parte de las expectativas para las municipales -y para las generales- se dirimirán en las próximas semanas y, en buena medida, desde el BOJA. Llevan décadas prometiéndonos pragmatismo y eficacia en la gestión. ¿Podrán cumplirlo con el modelo neoliberal de Valls? ¿Gobernando Andalucía como una empresa? ¿Está clara la fórmula para que privatizar sea sinónimo de éxito y no de fracaso? De la respuesta que se dé a nivel regional a todas estas preguntas dependerá, y mucho, lo que ocurra en mayo.