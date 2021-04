El eslogan escogido por el "soso" Gabilondo parece propuesto por el enemigo. El candidato socialista ha preferido hacer del defecto virtud y salir a escena calificándose a sí mismo como "soso y serio, pero formal". Y ha desplegado una pancarta, al estilo Laporta frente al Bernabéu, haciendo una prospección electorera poco formal, nada seria, pero, eso sí, aburrida, como él dice ser. Que no gobierne Colón, reza. Y remata: "Gobernar en serio".

El arrebato pancartístico del PSOE tiene más de Sánchez y Redondo que del bueno de Gabilondo, quien ejerce con piel de cordero sin dar a entender si en su interior hay o no un lobo dormitando. Maquiavelo y Rasputín parecieran hilar operaciones destinadas a intereses sanchistas más que las de favorecer al Gabilondo candidato a presidente. De ese ingenio publicitario, poco serio, da cuenta el hecho de que el mensaje que se propone pareciera estar escrito para gustar solo a los más hiperventilados. Difícilmente explicable será lo de que no gobierne "Colón" lo entiendan votantes no militantes de Alcobendas, Majadahonda o Entrevías. ¿Colón candidato? ¡Mandeee…!

Aspirar a gobernar con este Pablo Iglesias, o con aquel otro que no podía permitir el sueño a media España, no acompaña con seriedad su intención. Convendrán conmigo que para que eso del "gobierno en serio" vaya en serio, solo podrá serlo de una manera: que Gabilondo con Podemos, Más Madrid y lo que quede de Ciudadanos puedan optar a arrebatar el poder al PP de Ayuso. Lo cual obligará a que con Iglesias necesariamente asociado al PSOE, un hipotético gobierno de Gabilondo ya nazca poco serio.

Igual que va a ser muy difícil hacer creíble esa petulancia desde el mismo PSOE que está unido a Bildu y a ERC. Pretender proclamar seriedad haciéndose acompañar en campaña de Salvador Illa o Pedro Sánchez, que en el último año han devastado la verdad con cada rueda de prensa, con cada informe Hoskins, activado el disparador automático de activismo anti Ayuso con cada decisión suya, mintiendo con lo de los expertos, el IVA de las mascarillas, el número de fallecidos por Covid… parece poco serio.

A menudo los eslóganes electorales se convierten en armas de doble filo. Pensamientos escritos desde el bufete de asesores más caro y considerado, pero que parecen más encaminados a engatusar al cliente que paga que a la comunicación debida. Lo único serio sería que el eslogan de don Ángel, pensando en Sánchez, dijera: ¿qué he hecho yo para merecer esto?