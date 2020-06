Ha vuelto el fútbol, y de qué forma. Acaba de terminar el fin de semana en el que el Granada CF se ha salvado virtualmente y se ha puesto a soñar con Europa cuando esta noche asalta un nuevo partido en esta maratón de vuelta a cierta normalidad. Una normalidad que no es tal en el fútbol, donde falta un elemento que se ignora muchas veces por parte de los dirigentes, pero que pesa como una losa sobre todos los aficionados: ver las gradas vacías. Vacías, pero no del todo. Muchos clubes de Primera y Segunda han buscado fórmulas para que sus seguidores estén presentes en las gradas de alguna forma, sobre todo aquellos a los que se ha llevado el Covid, o los que son sanitarios y han estado en primera línea de frente. Y ahí el Granada no ha estado a la altura. No vale con poner fotos de los aficionados en el marcador que no se van a ver ni siquiera en la tele como sí lo hacen los monigotes que han puesto en Elche o Villarreal, o los tifos de homenaje a quienes han luchado contra el coronavirus como los de San Sebastián, Valdebebas o Bilbao. Se han echado mucho en falta. Porque total, para ver por la tele los gráficos del FIFA 98 que se ha inventado Tebas....