Ser o no ser del 'Graná'

La visita este lunes del Real Madrid a Granada para enfrentarse al equipo de Diego Martínez vuelve a abrir ese debate que se ciñe sobre los futboleros que tienen el corazón partío, sobre esos aficionados del Granada que lo son también del equipo blanco y que en un día como hoy quieren que gane el Madrid porque está en juego nada más y nada menos que el título de liga. Partiendo de la base de que cada uno es libre de ser del equipo que quiera, incluso de ninguno bajo ese tan respetable como absurdo tópico de los 22 tíos corriendo detrás de un balón, y de desear que venza el que a él le dé la gana, es conveniente dejar claro que si lo de hoy es importante para los de Zidane, más aún lo es para el Granada. Porque el Real Madrid, pase lo que pase en el Nuevo Los Cármenes, va a llevarse esta liga. Y si no la lograra tampoco pasa nada, que tiene muchas. El Granada, sin embargo, no ha disputado nunca competición europea y tiene ante sí la oportunidad de hacerlo por primera vez, la ocasión de alcanzar un hito histórico. Por eso, anime al equipo que quiera, pero si esta noche no desea que gane el equipo de su tierra, usted no es del Graná.