Granada CF y Covirán, a una

Granada es una ciudad peculiar. Es innegable. Hay dos equipos grandes en la capital, el de fútbol y el de baloncesto, que no siempre se han llevado del todo bien y eso que es chica la ciudad aunque haya sitio de sobra para todos. Pero, a veces, la malafollá nos lleva a guerras tan innecesarias como sinsentido. Claro que el fútbol mueve masas y que si a los rojiblancos les va bien, la fiebre aumenta mucho, pero no hay que olvidar el trabajo meritorio que hacen los ahora rojinegros para que Granada también sea ciudad de baloncesto y no solo de balompié. Es por ello que se agradecen propuestas conjuntas entre la pelota de las manos y el balón de los pies como la que permitirá a los abonados de ambos clubes entrar a un precio más asequible al encuentro del otro equipo de la ciudad. El Covirán, que hoy empieza la competición, tendrá rojiblancos en las gradas y el Granada CF tendrá a baloncesteros en las suyas. Todo suma. Así que mucha suerte a los de Diego Martínez y los de Pablo Pin en sus duelos de esta tarde. Y, un apunte, a apoyar a la marchadora granadina María Pérez en el Mundial mañana.