No hay español que no sepa qué es Madrid Central, la medida tomada por la anterior alcaldesa de la capital Manuela Carmena sobre prohibir el tráfico en la almendra principal de la urbe. Se ha vendido casi como un problema nacional, como si a un granadino, un malagueño o un turolense le importara lo más mínimo un asunto que es local. O no. El problema es el enfoque. Los medios se han volcado en la polémica política dejando más de lado el verdadero motivo de la medida, y el revuelo montado al revertir una actuación que en el fondo viene a mejorar la salud de las personas. Y eso es lo que debe preocupar. Madrid Central debió extrapolarse al problema de contaminación que tienen tantas y tantas ciudades de este país, una de ellas Granada. ¿Podría plantearse una Granada Central? Sería más que necesario. Nadie respeta la restricción de 30 kilómetros por hora del anterior Ayuntamiento para rebajar los niveles de polución, y por el centro, a pesar de las restricciones, circulan aún demasiados vehículos. Granada se ahoga, llueve menos y la Sierra cada vez es menos nevada. Es hora de tomarse esto en serio.