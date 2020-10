'Granada en Marcha' versus frenazo en seco

Tras la Covid-19 es más que evidente que la otra gran pandemia no está por venir, ya ha llegado. El impacto económico que estamos sufriendo a nivel mundial es brutal. Si bien es cierto, que la gran mayoría de países se verán afectados, España se languidecerá más que otras economías.

¿Recuerdan la última vez que la economía española entró en recesión? ¡Cómo olvidarlo! Fueron los años 2008 y 2011. La salida de esta última duró hasta el cuarto trimestre de 2013. Por tanto, es la tercera vez en nuestro siglo en que la economía española afronta una recesión.

En el segundo trimestre de 2020, hemos sufrido la mayor caída histórica del PIB, un 17,8%, respecto al 4,4% del segundo trimestre de 2009. España es la única economía que empeora en toda la eurozona frente a Holanda que ha mejorado todas sus previsiones con un retroceso del 5%.

Otro dato preocupante es que el consumo de los hogares españoles se hunde un 20,4 %, todo ello debido al daño estructural que se está produciendo en nuestra economía: la destrucción de empleo. La reacción de nuestros hogares es terminante, cómo no hay percepción de que las cosas vayan bien, las decisiones pasan por ahorrar un poco más y consumir menos ya que no se vislumbra un futuro claro y eso deprime la economía.

Seguramente por estos motivos y otros microeconómicos, el presidente Juanma Moreno habrá dado instrucciones a sus delegados provinciales para recuperar el espíritu de los Acuerdos de Concertación Social que durante décadas han sido la bandera de la paz social y la reactivación económica en Andalucía. Esta semana hemos podido evidenciar un gesto de nuestro delegado del Gobierno andaluz, Pablo García, citando al todopoderoso presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva y a los representantes sindicales con el objetivo de traer inversiones y riqueza a nuestra tierra bajo el plan 'Granada en Marcha'.

Es el momento de tirar del carro, empresarios, trabajadores y administración. Es el momento de aparcar diferencias y ganar la batalla a la gran crisis de nuestra historia reciente. No sólo con diálogo y consenso, si no con perseverancia y tenacidad, cualidades que nos definen a los españoles. Es nuestro momento, la impronta de la juventud y la experiencia de nuestros mayores. Pero con un aviso a los dirigentes: hechos, no palabras.