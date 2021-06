Granada, a caballo ganador

Juan Espadas será el candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, que puede que sean antes de terminar el año en curso según auguran no pocos. Así lo han decidido los afiliados socialistas en las primarias que se celebraron el pasado domingo. Además, Espadas también será el secretario general del PSOE-A, pues Susana Díaz ha dado un paso al lado al manifestar su intención de no presentarse para renovar en el cargo al mando del partido tras la derrota sufrida de forma contundente. En Granada, los afiliados socialistas optaron por apoyar al actual alcalde de Sevilla que, no hay que olvidar, era el candidato del todopoderoso secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es decir, el candidato del aparato. Tienen buen ojo la mayoría de los socialistas granadinos, que volvieron a apostar por el caballo ganador, tal como hicieron en las pasadas primarias, en la que la triunfadora fue Susana Díaz. Y es que la seguridad que da el poder tira mucho. Por cierto, en Almería, Málaga y Córdoba la mayoría de los votantes nadaron a contracorriente.