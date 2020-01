¿En Granada hay carnaval?

Hace menos de un año, cuando el letrista gaditano Juan Carlos Aragón -todo un icono del Carnaval- fallecía a consecuencia de un cáncer, la Fuente de las Batallas de Granada se inundó de muestras de cariño, con un espontáneo homenaje carnavalesco en el que, como no podía ser de otro modo, no faltó El Credo de Los Peregrinos, una de las coplas que llevó al concurso el año pasado y que se ha convertido en todo un himno del Carnaval. Si se miraba esta céntrica zona de la capital, uno podía trasladarse al mismo corazón de Cádiz, o al menos así lo parecía con el más de un centenar de personas que se concentró frente al Teatro Isabel La Católica de Granada. Sin embargo, pese a que incluso este año una comparsa granadina vuelve a pisar el escenario del Gran Teatro Falla de Cádiz para concursar, Granada es de las pocas capitales andaluzas -incluso quizá la única- que no tiene concurso de carnaval. Quizá sea falta de acuerdo, de voluntad política o de lucha por parte de las agrupaciones, pero lo cierto es que, ya iría siendo hora de que hubiera un consenso para lograr que Granada también sea ciudad de Carnaval. Será por etiquetas...