El Granada no es frugal

En las próximas semanas la coletilla futbolera del EuroGranada se va a escuchar por todos lados. Muy merecido el premio continental para Diego Martínez y sus jugadores que no sólo han enganchado a una ciudad al equipo rojiblanco sino que han recibido la bendición de todo el país como el equipo revelación y un hueso duro de roer. Tras los también merecidos días de resaca y descanso, llegará el momento de empezar a plantear una próxima temporada que empieza fuerte con la primera prueba europea en un mes. A vida o muerte. El sueño de la Europa League va a ser complicado, pero este Granada CF no quiere ser frugal en esta competición ni es frugal su legado porque la temporada 2019-20 sirve para llenar el estómago de la afición un buen tiempo. Aunque quién lo sabe con lo cortos que andamos de memoria y más aún cuando se trata de fútbol. El caso es en que en unos días en los que está fuerte el debate europeo y nos llaman frugales a los españoles por pedigüeños, Granada ha puesto un pie en Europa con su equipo de fútbol. Ojalá el marchamo deportivo aliente a una ciudad y a una provincia con una cultura capital en Europa, un Geoparque puntero en el mundo y una economía que no le vaya a la zaga. Pero para zaga la que defiende Los Cármenes.