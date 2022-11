Granada, inteligencia artificial

Si hay algo que admiro profundamente es la capacidad y orgullo con que muchos de los granadinos han paseado y pasean el nombre de nuestra ciudad allá donde estén. Si hay algo por lo que siento hay que estar especialmente agradecido a todos ellos, es porque han sabido expresar, convencer y contagiar a la parte de universo que les tocó vivir, que esta ciudad, que su Granada como la sienten ellos, es única e irrepetible.

Quizás sea por ello por lo que, en estas fechas, uno se vuelve más solidario. Sobretodo cuando hay un proyecto que, sin fisuras, cose y une ciudad, cuando se lucha por alcanzar la meta y no por lucir el maillot amarillo. Por eso me agrada la foto conjunta, la que no distingue, la que sólo dice: "Ahí estamos todos y todos cabemos". Granada registró el pasado viernes su candidatura ante el Ministerio de Economía y Digitalización para albergar la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). La ciudad presume de unidad como uno de sus avales para ser la elegida, en una decisión que se espera se resuelva antes de Navidad por el Gobierno de la nación.

No. No es baladí la unidad que predican. Soy de los convencidos que si el nombre y nuestra historia como punto de reflexión y encuentro, se antepusiera al ansia personal por lucir méritos, otro gallo cantaría. No. No me gusta hablar de Málaga ni de Sevilla, pero no recuerdo que su imparable crecimiento se batallara entre méritos, medallas y condecoraciones. Pico y Pala. Pico y Pala. Por eso creo que hoy toca felicitar. A cuantos hicieron posible la candidatura (sin nombres); a cuantas entidades y personas colaboraron (sin nombres); a cuantos políticos la propiciaron (sin nombres).

Alguien dijo que la mejor recompensa por un trabajo bien hecho es el propio trabajo bien hecho. Para quienes estuvieron en el timón de la candidatura, creo que a lo largo de sus vidas este liderazgo será suficiente para dar fe de su orgullosa condición de granadinos. Se gane o se pierda. Para los granadinos, obtener la sede de la Agencia significará el reconocimiento y la satisfacción de una comunidad que se siente orgullosa de imágenes como la unidad que ofreció. Se gane o se pierda. Y a la organización, a los voluntarios y a los políticos que la abanderaron, mi máximo reconocimiento por sentir a Granada como debemos sentirla: única e irrepetible.