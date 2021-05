Granada y su lacra del paro

Aunque la actualidad política está en la marcha de Sebastián Pérez o en seguir el balance sanitario de contagios del Covid y la vacunación, hay noticias que realmente no lo son porque son una lacra que viene arrastrándose durante mucho tiempo. Por ejemplo, la alta tasa de paro en Granada. Claro, es una ciudad muy bonita y tal pero no hay trabajo. Y el que hay, por lo general, es de mala calidad y poco preciado. La ciudad de la Alhambra sale señalada otro año más entre las que más desempleo tiene en el estudio que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre los indicadores urbanos socioeconómicos en todo el territorio español. Y, por supuesto, no está entre las de mejor renta, incluso podría decirse que anda lejos de aquellos municipios donde los vecinos son más pudientes y por tanto tienen mejor calidad de vida. Así que podrán mover sillones, ir a todas las ferias que precisen, dar mil recetas y anudarse todas las corbatas que quieran pero la lacra del paro en Granada y en otras muchas ciudades no hay quien la frene por muchas medallas que se quieran poner. Y es un tema muy serio como para comentarlo cada vez que se pueda.