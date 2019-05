En Granada, el 'upside down' sí alberga bellezas

La lámina de agua de la alberquita de la Placeta de Cauchiles, en pleno corazón albaicinero, atrapa en su reflejo la efigie de la Torre de la Vela. En Granada, el 'upside down', el mundo del revés de la serie Stranger Things, es muy diferente a la del universo creado por Netflix. La vista del mundo boca abajo aquí no alberga oscuridad, monstruos ni horrores, si no sorbitos de belleza. Ni en un mundo del revés, esta ciudad deja de perder encanto, historia ni poesía. No quiere escapar de ella. Aquí, la Alhambra se come al Demogorgon.