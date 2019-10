Granada, a 2 velocidades

Siempre habrá ricos y pobres, felices y amargados, ignorantes y pensadores. Reza el dicho popular que siempre existieron las clases y el más penoso mantra neoliberal asegura de manera simplista que para que haya ricos debe haber pobres. Tururú. Que haya riquezas descompensadas y modelos de desarrollo desiguales no indica que no haya que trabajar en igualarlas y en conseguir que la economía sea lo más homogénea posible, sin para ello tener que ser ingenuos. Que los barrios del Centro de Granada capital y algunos modernos como Palacio de Deportes o Los Periodistas son más ricos que los de la periferia, aquellos llamados humildes, no es una novedad. La estructura urbanística y socioeconómica de la ciudad se ha cimentado así y es una tendencia económica lógica. No obstante, lo que no es de recibo es el olvido permanente de ciertos políticos a aquellos barrios que se alejan del kilómetro 0 y que parece que sólo existen cuando hay urnas de por medio. Véase el problema endémico de los cortes de luz en la zona Norte. Nos gustaría Granada con una velocidad a toda velocidad. Con espacio para los todoterrenos, las bicicletas y los patinetes.