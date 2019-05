GranadaMereceMás

Los poseedores del conocimiento local somos los propietarios del problema" Jose Antonio González Alcantud.

Las elecciones generales del 28 de abril suponen un punto de inflexión para nuestro país y seguramente para una Europa amenazada de nuevo por el totalitarismo. Pero a pesar de que miles de personas votamos masivamente por una España diversa y progresista, extrapolando estos resultados a nuestra ciudad existe el riesgo de que vuelva la Granada en blanco y negro que representan PP, Cs y Vox.

Sin embargo, en las elecciones municipales del 26 de mayo hay una novedad que va evitar esta vuelta al pasado. Todas las encuestas auguran un importante crecimiento del tándem Carmena/Errejón que va a impedir a la derecha corrupta recuperar la capital y seguir gobernando en la comunidad. Lo mismo ocurre con las encuestas en decenas de ciudades como Málaga, Zaragoza o La Coruña donde las candidaturas municipalistas siguen acumulando apoyos y permiten una suma progresista que de otra manera sería imposible. Este tercer ingrediente de la receta es fundamental para mantener los gobiernos del cambio y además garantiza que serán ayuntamientos donde los intereses de las grandes mayorías y de los municipios se pondrán por encima de las necesidades de los partidos que suelen ser nefastas para lugares como Granada.

Nuestra ciudad no se merece menos, se merece más. Vamos Granada, la candidatura que aquí representa al municipalismo, también sigue creciendo cada día y es por tanto la garantía para que no gobiernen los que nos endeudaron con la corrupción y el despilfarro. El equipo liderado por Marta Gutiérrez, Mayte Olalla y Lola Ruiz, como muchas otras candidaturas municipalistas, es el proyecto transversal que blinda una suma progresista en nuestro Ayuntamiento. A nadie se le escapa que será muy difícil esta suma si al final la población se decide por votar a los partidos nacionales que no convencieron a la mayoría de Granada en las generales y que tras la debacle andaluza siguen a medio gas a pesar de los riesgos que corren nuestras instituciones.

Cuando nuestros hijos y nuestras hijas nos pregunten qué hicimos para evitar que gobernaran aquellos que esgrimen el miedo, que defienden el retroceso de los derechos y las libertades, que siguen practicando las redes clientelares, los responsables de que nuestros familiares no encuentren trabajo y se tengan que marchar fuera, les diremos, con todo nuestro orgullo, que asumimos la responsabilidad y votamos a Vamos Granada. Porque #GranadaMereceMás.