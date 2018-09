A Granada, nada

Tras la declaración de intenciones de Teresa Rodríguez de llevarse la Consejería de Turismo a Málaga si gana las próximas elecciones autonómicas para acabar con el "centralismo sevillano", a los granadinos nos gustaría saber por qué la candidata de Podemos -que ha decidido presentarse por Málaga- no ha pensado en traernos también a Granada otra consejería para seguir progresando en esa idea anticentralista. Por ejemplo, la de Justicia e Interior, dado que la capitalidad judicial autonómica se encuentra aquí, y porque la Real Chancillería de Granada es órgano judicial desde 1505, cuya jurisdicción se extendía desde el río Tajo hacia abajo.

Pero está visto que Granada no está en el mapa para nada, ni siquiera ya la ponen en el mapa del tiempo de España de TVE a pesar de su singularidad térmica, llevo observándolo desde hace varios años. En Málaga, como reclamo turístico, dicen que la Alhambra está allí, y en Paradas (Sevilla) ya tienen su propia Alhambra, construida por un vecino enamorado del arte nazarí, y que ya han visitado más de 18.000 personas de todo el mundo, convirtiéndose en un auténtico recurso turístico para el pueblo.

Mientras, la ciudad de Granada ha perdido, según las agencias de viajes, un veinte por ciento de visitas turísticas en los últimos meses porque cada vez es más complicado conseguir una entrada para la Alhambra.

Eso sí, las malas lenguas dicen que Fomento piensa encasquetarnos, con algunos arreglillos, los trenes viejos que ya ni quieren los extremeños por las dos averías al día que tienen de media. No se sabe si serían para la línea con Almería -esperemos que no-, ya que para Madrid nos han prometido unos viajes vintage con Talgos que tardarán 5:30 horas en unir ambas ciudades mientras seguimos esperando impacientemente la llegada del no-AVE. No me extraña que con este percal cada vez venga menos gente a Granada. Los únicos que se acuerdan son quienes recrean Granada al estilo Juego de Tronos, porque, para rodar, sus creativos también prefieren Sevilla.

¿Será tanta nadería porque el nombre de nuestra ciudad, provincia, reino y región termina en "nada"? Quizás sea esa la causa última verdadera de que para Granada casi nunca haya nada… Pobres políticos… es una cuestión de léxico, y nosotros los granadinos culpándoles a ellos.

Aunque le pongamos algo de humor, el caso es que a esa "nada" hay que darle solución de una vez, lo que nos obliga a los granadinos a actuar ya para defender lo que nadie defiende por nosotros.