Granadinas en el gobierno

La consejera de Fomento, la granadina Marifrán Carazo, presentó ayer las inversiones que realizará la Junta en 2021 en la provincia, una lluvia de millones y proyectos que vienen a dejar constancia otra vez de la importancia de tener a personas de la tierra en cualquier gobierno. La suerte para Granada es que Juanma Moreno decidió poner a Carazo al frente de la Consejería con más músculo inversor, lo que de momento se ha traducido en que es más que posible que no sean nuestros nietos los que vean la inauguración de la ampliación del Metro de Granada. Hay muchos otros proyectos, como el doble carril para la entrada a La Zubia, pero el Metro es el buque insignia y el medio de transporte que ha revolucionado la movilidad en el Área Metropolitana. Aunque el PP de Granada mostró sus dudas cuando se inauguró y remarcó en multitud de ocasiones que era insostenible, la ya no tan nueva Junta de Andalucía ha sabido no sólo respetar el legado recibido, sino apostar de forma decidida por su ampliación.