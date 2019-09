'Granatum' sin 'ladrillatum'

Lo que iba a ser Granada y en lo que se va a quedar. Que no está mal, oiga, que mejor que las cosas estén hechas a que no. Pero echar la vista atrás a los macroproyectos que había previstos para la ciudad, y que no se hicieron por culpa de la crisis del ladrillo, a los que hay ahora, media una estrepitosa y dolorosa década de finanzas bajo mínimos y economías muy alejadas de aquella burbuja. Es más, da la impresión de que no se ha salido aún de aquella crisis y nos abocamos a otra. O eso dicen los expertos. El Ayuntamiento y la Junta acaba de rescatar del olvido del gran espacio escénico, que seguirá siendo una gran obra, un gran proyecto, pero que entierra aquel 'Granatum' que iba a formar parte del skyline de la capital. Y como este, muchísimos proyectos. Como la gran estación del AVE de Moneo que ha quedado reconvertida en apeadero y gracias, o aquella Universiada donde Palacio de Deportes y estadio de Los Cármenes iban a quedar unidos bajo la misma cubierta. ¡Ay, los tiempos del 'ladrillatum'!