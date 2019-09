Greta y los cañones

Se ha dejado un pastizal la Estación de Esquí de Sierra Nevada para contar el último chillío en cañones para producir nieve. Son impresionantes porque, de un lado, ahorran energía, y de otro, fabricarán nieve más rápido. Otra cosa es que luego se den las condiciones ambientales necesarias para que estas maravillas de la ingeniería hagan su función, que de una forma u otra, es darnos lo que la naturaleza por sí sola no hace. No habría que desdeñar ese factor. Para que la Sierra produzca nieve tienen que darse determinadas condiciones de frío y humedad, aunque el día esté raso como una patena. El problema es que no se lleguen a dar estas condiciones, y en ello, el cambio climático se antoja fundamental. Cada vez se dan menos días de frío allí arriba, la nieve de forma natural cae cada vez más alta, y habrá un día en el que esos cañones no puedan fabricarla de forma artificial. Quizás haya que tomar en serio a la niña Greta Thunberg, aunque detrás tenga tales o cuáles intereses, y dejar de meterse con ella. ¡Es el futuro!, diría aquel.