Hacerse un San Pedro

Hay veces que el oficio de periodista es descorazonador. Hacer una noticia del traslado de seres humanos, sabiendo la polémica y la xenofobia que puede levantar, no es plato de buen gusto, pero, como dice el tópico, la información debe ser aséptica y luego ya el lector se forma su opinión. En el caso del traslado de inmigrantes desde Canarias hasta Granada lo peor ha sido que no se haya hecho con luz y taquígrafos, porque no hay nada que esconder ante una emergencia humanitaria. Y tiene razón Juan Marín cuando se queja de que el Gobierno no ha informado a la Junta de este traslado, porque precisamente por intentar ocultarlo ha desatado la polémica de la que querían huir. Los comentarios racistas no están justificados, sobre todo cuando se trata de personas, seres humanos que sólo buscan una vida mejor en esa Europa de neón que acaba luego siendo una chabola en un suburbio y que aún así es mejor de lo que tenían. El ministro Grande-Marlaska, como aquel personaje de la Biblia, negó -en su caso en cuatro ocasiones- el traslado de inmigrantes a la Península. Y ahí está el caldo de cultivo de la polémica.