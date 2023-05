A veces nuestros sueños, chocan con la realidad de determinadas situaciones en la vida, que impiden hacerlos realidad. Otras sin embargo, se transforman, en un revulsivo que nos impulsa más decididamente en la firme dirección para poder realizarlos.

Así al menos me ocurrió a mí con la muerte de mi padre, cuando yo apenas contaba con dieciséis años de edad. Porque, aunque recuerdo haber querido ser médico desde que tenía 'uso de razón', este luctuoso suceso de mi hasta entonces corta vida, supuso un verdadero estímulo para iniciar un largo camino, que culminaría en mi graduación una mañana de junio en el edificio de la antigua Facultad de Medicina de la avenida de Madrid.

En aquel final de verano del ochenta y seis, cuatro semanas bastaron para hacer pedazos mi rebeldía de adolescente. Justo las que transcurrieron, entre el diagnóstico de las múltiples metástasis cerebrales, que el escáner rebeló como la causa de los extraños síntomas neurológicos, que comenzó a mostrar mi padre, y la estéril hospitalización en un gran hospital regional, que solo sirvió para que aquel hombre muriera lejos de su casa y su familia. Aún hoy recuerdo el último día en que lo vi con vida, con la mirada perdida de aquellos ojos de 'azul mar' intenso, y apenas dos lágrimas que escapaban furtivas de ellos, recorriendo su rostro, que yo trataba de acariciar. Ni siquiera estoy seguro de que en ese momento me conociera, pero yo le agarré con fuerza, fundiéndome con él en un abrazo interminable y besándolo tiernamente.

Ese día comprendí que tenía que dedicarme a paliar el dolor y el sufrimiento humanos y reforzó mi convicción de convertirme algún día en un galeno.

Pero además, en esta dolorosa etapa de mi vida, recibí varias lecciones que no olvidaría. La primera, la fragilidad del ser humano y la importancia de vivir el momento presente, y de demostrar día a día a aquellas personas que nos rodean, el amor y el respeto que sentimos por ellas. Y no solo con palabras, también con gestos, con besos y abrazos. La segunda, la obligación de facilitar a toda persona con una enfermedad terminal una muerte digna rodeada de sus seres queridos; y la tercera y no menos importante, el ejemplo que supuso para mí, la demostración del inconmensurable amor que se profesaban mis padres y que a la postre tanto me ha ayudado tanto profesional, como personalmente.