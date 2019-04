Herencias que merman la economía

Las herencias las carga el diablo, como muchas cosas de la vida, pero en tema económico pueden afectar seriamente al bolsillo. Lo hacen en la vida cotidiana, la de cualquier vecino que tiene incluso que renunciar a ella, y también a nivel macro, al propio Ayuntamiento de la capital. Entre los debates políticos, la ironía de los candidatos y los tira y afloja que se viven en los salones de plenos, hay una realidad y esa la marcan mensualmente los pagos a los que tiene que hacer frente el Consistorio y que, como se suele decir, "no entienden de barcos". Así, por ejemplo, hasta el 15 de abril el Ayuntamiento había abonado 2 millones de euros por sentencias judiciales, ahora firmes, del anterior equipo de Gobierno. Unos "regalos" que no pasan desapercibidos para los fondos públicos. Y van a más. Este mes seguirán llegando sentencias y esperan varias que suman los 6 millones de euros. ¿Cómo hacer frente a estos imprevistos? Son pagos que no se pueden evitar y que hay que sacarlos de donde sea. Las calculadoras están que echan humo.