Himno-tizados

Ya que Blas Infante se permitió inventarse un himno para su Andalucía, con el que pocos se deben identificar…, aunque a los escolares bien que les obligan en el colegio a aprendérselo, a cantarlo y hasta a tocarlo con flauta, con la tediosa, somnolienta y monótona melodía de José del Castillo, y con el que desde el andalucismo institucional quieren 'himno-tizarnos' e idiotizarnos a todos; Granada y sus territorios históricos también tienen derecho a tener su propio himno y bandera que nos identifiquen frente a tanta falacia e imaginaria pantomima andaluza.

Serían muchas las letras que podríamos pensar y sentir los granadinos, muchas como esta misma humilde coplilla que, en este último día de agosto, se me ha ocurrido, a modo de reivindicación de los intereses de nuestra tierra y de nuestras gentes, pero de reivindicación más lírica…

"Hermanos de Granada, Granada ha despertado, marchemos todos juntos, ya estamos preparados. Desde hace años hemos sido postergados y humillados, pero unidos construiremos nuestro destino y de la tiranía saldremos liberados. De la sierra a la costa, de la vega a la montaña, unámonos para dar prosperidad a Granada. La lejana verde y blanca no amordazará nuestra constancia, nuestra enseña es la granada, la del escudo de España. Valedores de la Historia de Granada, con esperanza lucharemos por nuestra tierra y por nuestra libertad".

Como agosto se acaba y la rutina nos espera, hoy me he permitido esta pequeña licencia, pero nuestra lucha por la autonomía constitucional de Granada debe ser más fuerte que nunca para que se oiga alto y claro nuestra voz.

Por ello, los granadinos debemos avanzar hacia el Granadexit, ganado a pulso por Andalucía, evitando que el andalucismo imaginario aplaste nuestra realidad histórica, cultural y territorial, y perseverando para conseguir el equilibrio y la reparación territorial que nuestra tierra merece. Queremos libertad constitucional, libertad constitucional autonómica, de la que ya gozan otros territorios de España, y que Granada y su reino también tienen derecho a alcanzar. Este será nuestro legado para el futuro de Granada y de los granadinos. Con esfuerzo y tesón podremos construir un mañana mejor, de progreso y prosperidad para Granada y los granadinos.

Antes o después conseguiremos esa liberación del yugo andaluz y el encaje territorial en España que Granada y sus territorios históricos merecen. Que no nos 'himno-ticen', que no nos idioticen y que no nos adoctrinen más desde la Junta andaluza, porque con Granada y con los granadinos no caben ya más agravios ni más cantos de tiburones disfrazados de sirenas.