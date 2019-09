No somos Holanda... Por desgracia

En un país tan amenazado por el cambio climático como España, y por ende Granada (no hace falta mirar más que a la Sierra para ver que cada vez nieva menos, y cada vez a mayor altitud), que no haya políticas activas, pero de verdad, para cambiar los modelos de movilidad hacia la bicicleta, más que triste, es alarmante. Alguna vez nos acordaremos. O nuestros hijos o nietos lo harán con mirada inquisidora. "¿Por qué no imitasteis a Holanda?", nos dirán. Allí donde hay autopistas para bicis y parkings subterráneos gigantes para estacionarlas... Y no dejarlas en medio de una calle estrecha.