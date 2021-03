¿Homenaje a Nacho Vidal?

El Ayuntamiento amaneció con un pene gigante que va de un extremo a otro. Los autores del delito bien pueden haber tomado a Nacho Vidal como modelo, pero lo cierto es que el tema de las pintadas hace ya años que se ha convertido en un mal endémico de la ciudad. No se sabe si es que los 'artistas' del spray han querido denunciar una falocracia municipal, porque claro, han hecho la pintada con nocturnidad y han salido volando tras su 'heroicidad'. Ojalá sean cazados y que se les imponga la multa de tener que limpiar todas las pintadas que afean nuestra ciudad, a ver si así, deslomados, se les quitan las ganas de ensuciar las calles. Y miren bien que aquí no se ha utilizado hasta ahora la palabra grafiti, que es un noble arte que precisamente en Granada tiene a destacados artistas como El Niño de las Pinturas, que por ejemplo ha conseguido dar una nueva vida y embellecer calles decrépitas del Realejo. Pero no, los que han pintado el pene gigante en el Ayuntamiento tienen de artista lo que Francisco Franco de demócrata.