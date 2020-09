Huerta del abandono

Dios mío, me sentaré sin pregunta y con respuesta. A ver moverse las ramas... Estas frases están extraídas del poema Abandono firmado por Federico García Lorca. Esa figura que tanto se loa en cualquier discurso, pero que ¿se cuida? Al menos, lo que eran sus cosas materiales, no. La Huerta de San Vicente también se sienta a ver las ramas. El estado de abandono es tal que hay cosas dentro de la residencia que no resisten bien la mala climatización. Hasta los masáis saben como está el parque.