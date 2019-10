Ilusión CF

Tras la victoria del Granada CF en su partido frente al Osasuna y saliendo del estadio, oí como un pequeño aficionado le preguntaba a su padre, ¿entonces, papá, es verdad que estamos en Champions? En su tono de voz vibraba un sentimiento entre incrédulo y esperanzado. No pude escuchar la respuesta, aunque la imaginé. Claro, el Granada CF estaba en Champions. Ahora ese pequeño seguro que ya lo sabe y también sabrá que durante unos días, tras ganar al Betis, aunque quizás solo por dos o tres días somos los líderes "provisionales" de la liga de futbol española; la mejor de las ligas del fútbol del mundo mundial.

Soy poco amigo de usar las redes pero desde el domingo por la tarde he llenado mis mensajes de referencias al Granada CF y he leído prensa, oído radio y visto programas de televisión para leer, escuchar y ver cómo el Granada CF es el equipo líder. Probablemente vaya por la calle con una sonrisa de bobo, y canturree de continuo "Ay Granada, Granada, Granada, a Los Cármenes venimos toos…" o "Campeón, Campeón, el Granada es mi equipo campeón…" Ya no me acuerdo, no quiero acordarme, de cuando a Los Cármenes no iban todos, solo íbamos unos cuantos; ni de cuando el Granada no era "el equipo".

Hace mucho años, contemplando en una Hoja del Lunes al Granada CF como último clasificado, mi padre me consoló diciéndome "Ya subirá, ya subirá". Cierto es que el fútbol es un estado de ánimo, se dice. Hoy el ánima futbolística de la ciudad es la ilusión, esa esperanza que tan atractiva nos parece. Un sentimiento que cala hasta lo más profundo y que hará que ese pequeño, aunque no estemos en Champions, no olvide a su equipo, no lo cambie por nada y siempre recuerde que su padre lo llevó al estadio y le hizo querer a unos colores. Sin importar la clasificación, ni la categoría.

Tengo la esperanza, probablemente ilusa, de que el Granada CF sea la ilusión de una ciudad; la ilusión de muchas ciudades que están cansadas de ser olvidadas, dejadas y hasta maltratadas por otras ciudades capitales que siempre son las primeras y las campeonas. El Granada CF es la ilusión del humilde que alza la voz, como tantos y tantos otros equipos en nuestra desgarrada piel de toro; como cientos de pequeños que entre incrédulos y esperanzados preguntan: ¿Alguna vez nosotros seremos una ciudad de Champions? Vale.