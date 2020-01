Incierto presupuesto municipal

Dice el concejal Luis González- quien entre otras diversas cosas, sabe bastante de cuentas- que el nuevo proyecto de presupuesto general ordinario para el Ayuntamiento de Granada no sólo cuadra, lo que es obligatorio por ley, sino que, además podría proporcionar un superávit de más de nueve millones de euros, es decir, unos mil quinientos millones de las pesetas de antes. Esta noticia, que por sí sola debiera ser motivo de satisfacción, muy seguramente no lo es, pues ya han advertido los de PSOE -que tuvieron la Alcaldía para no hacer nada de general utilidad ni inutilidad- y los de Vox, que también son pocos, pero muy necesarios para seguir en eso del gobierno de la ciudad, que hay que reducir el importe de los IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) que había crecido en determinados lugares de la geografía local en desmesura y los socialistas que dicen que hay que hacer menos nombramientos de cargos.

Cada uno, ya lo vemos, vocea su "mercancía" para simpatizar con la mayor parte que se pueda de entre el tan desengañado electorado que, a estas alturas y después del huero tiempo de (des)gobierno municipal del Pesoe, no deja de seguir apreciando un cierto desnorte en el antiguo convento de la Plaza del Carmen y que denota falta de "capitán". Pero ahí estamos.

Si es verdad que el presupuesto ordinario de un ayuntamiento es el principal documento para dejar plasmada la voluntad política y el cuaderno de bitácora de lo que se desea hacer en adelante, no deja de ser menos cierto que este proyecto de presupuesto, siendo, como se ha hecho, absolutamente necesario, sobre todo después de tanta prórroga de los anteriores, no deja de estar cercado por condicionamientos de muy diversa índole: por un lado las exigencias, en ocasiones excesivamente populistas, de los concejales de VOX, por otro la oposición con exigua base y fundamento que ofrece el Pesoe, todo frente a la declaración de intenciones, parece que buenas de principio para el mejoramiento de los servicios que se prestan a la ciudad por el gobierno de Ciudadanos y del PP, pero que, a su vez, también están bajo condición de que el capital privado de un paso -o quizá una carrerilla-hacia adelante para poder abordar proyectos que ya se han anunciado a través de los medios, como parte del programa a ejecutar por el bipartito gobierno municipal, que no obstante ser de dos, se apoya en tres patas y una casi invisible a veces y otras claramente coja.

Todas estas circunstancias me recuerdan aquellos versos de la Santa de Ávila: "Vivo sin vivir en mi / y tan alta dicha espero…" que deben de ser los que estará también recordando el concejal autor del presupuesto, Luis González, que se ha dejado las cejas, sin saber si llegará a servir para algo: Con los ovillos juegan los gatos, ¿o no?