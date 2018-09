En los últimos años, la Catedral se ha convertido en el lienzo de los grafiteros que, equivocados, ven en sus muros históricos una hoja en blanco para plasmar su firma. No son conscientes del daño que hacen al patrimonio y a una ciudad como Granada que hace años inició la guerra contra los sprays y no ha conseguido cerrarla. Es cuestión de respeto, no solo hacia el BIC. También hacia el resto de vecinos.